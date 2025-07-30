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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Gilani ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile görüştü. "Dostum Gilani'ye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Pakistan ile her alanda işbirliğini hedeflediğimizi ve iki ülke arasındaki dostlukların artırılması noktasında parlamentoların da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ettim"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Gilani ile görüştü

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı marjında Gilani ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Pakistan'a yaptığı ziyarette 24 anlaşmanın imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir safhaya geçtiğini gördüklerini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve görüşmelerin ülkeler arasında her alanda var olan ilişkileri daha ileri götüreceğine yürekten inanıyoruz. Pakistan'ın karşılaştığı zorluk ve sınamalarda Türkiye olarak aynı yerde duruyoruz ve Pakistan'a destek veriyoruz. Dostum Gilani'ye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Pakistan ile her alanda işbirliğini hedeflediğimizi ve iki ülke arasındaki dostlukların artırılması noktasında parlamentoların da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ettim. Görüşmemizin, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmesine vesile olmasını yürekten diliyorum."

Öte yandan, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konferans dolayısıyla Cenevre'de bulunan Kurtulmuş'un, konferansa katılan parlamento başkanlarıyla çekilen aile fotoğrafında yer aldığı bildirildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Numan Kurtulmuş
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