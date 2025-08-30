HABER

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Bizlere düşen görev; demokrasimizi ve kardeşliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü, etkili ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve dayanışmamızı korudukça yarınlarımız aydınlık kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle sosyal medyadan kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Vatanımızın dört bir yanı işgal altındayken Anadolu’nun her köşesinden yükselen irade; Büyük Taarruz’da topyekûn bir varoluş mücadelesine dönüşmüştür.

İşgal ve parçalanma planlarıyla kuşatılan yurdumuz, ecdadımızın direniş iradesiyle yeniden ayağa kalkmış; imkânsızlıklar içinde gösterilen azim sayesinde, kurtuluş mümkün olmuştur.

Millî Mücadele Zaferimizi değerli kılan; bağımsızlığa olan inancın askerî dehayla birleşmesi, Anadolu’nun bu inanç etrafında kenetlenerek hak ettiği özgürlüğe kavuşmasıdır.

30 Ağustos, her türlü zorluklar içindeki bir milletin; meclisiyle ordusunun, aklıyla kalbinin, kadınıyla erkeğiyle tüm evlatlarının birleştiğinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir. Bu istikamet, bugün dahi bizlere yol göstermektedir.

Bizlere düşen görev; demokrasimizi ve kardeşliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü, etkili ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve dayanışmamızı korudukça yarınlarımız aydınlık kalacaktır.

Bu kutlu gün vesilesiyle, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehidlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

