TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Pakistan'daki büyükelçiliğe ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere bulunduğu Pakistan'da, Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

ZİYARETİNİN ANISINA FİDAN DİKİLDİ

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan büyükelçiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyükelçilikteki temaslarının ardından anlamlı bir jest yaparak, ziyaretinin anısına büyükelçilik binasının bahçesine bir fidan dikti.