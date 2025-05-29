TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun görüşme trafiği: Önce CHP ile ardından DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçimi, terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu Başkanlığı konuları ele almak üzere bazı parti gruplarını ziyaret edecek.

Yarın CHP grubuyla görüşme yapacağı bildirilen Kurtulmuş'un pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuyla bir araya geleceği aktarıldı.

Kurtulmuş, CHP grubuyla yarın saat:14:00'da bir araya gelecek.

GÜNDEM MECLİS BAŞKANLIĞI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Görüşmelerde Meclis Başkanlığı seçimi, terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu Başkanlığı konuları ele alınacak.