HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun görüşme trafiği: Önce CHP ile ardından DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grubu

TBMM Başkan ı Numan Kurtulmuş, yarın CHP grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş'un pazartesi günü de DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuyla bir araya gelecek görüşme gündemindeki konuları ele alacağı duyuruldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun görüşme trafiği: Önce CHP ile ardından DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grubu
Mustafa Fidan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçimi, terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu Başkanlığı konuları ele almak üzere bazı parti gruplarını ziyaret edecek.

Yarın CHP grubuyla görüşme yapacağı bildirilen Kurtulmuş'un pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuyla bir araya geleceği aktarıldı.

Kurtulmuş, CHP grubuyla yarın saat:14:00'da bir araya gelecek.

j4b

GÜNDEM MECLİS BAŞKANLIĞI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Görüşmelerde Meclis Başkanlığı seçimi, terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu Başkanlığı konuları ele alınacak. 

29 Mayıs 2025
29 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li vekil duyurdu! Mahkeme, AYM'ye başvuracakCHP'li vekil duyurdu! Mahkeme, AYM'ye başvuracak
İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 1 yaralıİzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş CHP İYİ Parti tbmm DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama! 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde aday olacağını duyurdu!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama! 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde aday olacağını duyurdu!

Yeni anayasa çalışmaları için gündem yaratacak iddia

Yeni anayasa çalışmaları için gündem yaratacak iddia

Rusya'dan Avrupa'nın o hamlesine tepki: "Yanıtımız hazır"

Rusya'dan Avrupa'nın o hamlesine tepki: "Yanıtımız hazır"

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Polis memuru mühimmatları satmıştı! Her şeyi anlattı

Polis memuru mühimmatları satmıştı! Her şeyi anlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.