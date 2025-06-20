TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.

Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum.

Rabbim hepinize zihin açıklığı versin; emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 20, 2025

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