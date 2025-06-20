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TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Numan Kurtulmuş tbmm yks
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