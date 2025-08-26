HABER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Büyük Taarruz'un yıl dönümü' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da çeşitli etkinliklere katıldı. Kurtulmuş, konuşmalarında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparken, Filistin meselesinin Türk milleti için milli bir mesele olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 26 Ağustos Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü vesilesiyle Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Haftası kutlamalarına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verirken, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de aynı ruhla hareket ederek daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğini vurguladı.

"TÜRK TARİHİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Kurtulmuş, Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 26 Ağustos'un Türk tarihi için dönüm noktası olduğunu belirterek, Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Türklere yurt olarak açıldığını ve aynı tarihin yüzyıllar sonra düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasının başlangıcı olduğunu ifade etti. Büyük Taarruz'un, milletin ortak iradesi ve kahramanlığıyla kazanıldığını vurgulayan Kurtulmuş, o dönemde sergilenen birlik ve beraberlik ruhunun bugün de korunması gerektiğinin altını çizdi.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin meselesine de değinerek, bu konunun Türk milleti için milli bir mesele olduğunu ve milletin ortak hassasiyeti olduğunu belirtti. Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş'un Afyonkarahisar'daki temasları, Zafer Haftası kutlamalarına katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet ederek onların bayramını kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Numan Kurtulmuş
