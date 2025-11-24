HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM Başkanlığı duyurdu! Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin, 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığı duyurdu! Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

"OLUMLU SONUÇLAR ALINMIŞTIR"

Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.
TBMM Başkanlığı duyurdu! Komisyon heyeti İmralı ya gitti 1
Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir parti 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan çekildiBir parti 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan çekildi
Erdoğan: "Aynı cephede savaştık, kan kardeşi olduk"Erdoğan: "Aynı cephede savaştık, kan kardeşi olduk"

Anahtar Kelimeler:
tbmm Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.