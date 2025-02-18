TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan bağıran milletvekillerine uyarı: "Kim yaparsa yapsın bizim gruptan da yapılırsa müdahale ediyorum"

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de İstanbul'daki deprem riskine ilişkin çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vaatlerini yerine getirmek için yetersiz ve duyarsız kaldığını aktardı. Çelik'in konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı.

"BU BAĞIRMAYI KİM YAPARSA YAPSIN MÜDAHALE EDİYORUM"

Tartışmaya müdahale eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Ne bağırıyorsunuz siz ya? Nereye bağıyorsunuz gelin konuşun burada. Burası sokak mı? Terbiyeli ol" dedi. Adan, "Değerli milletvekilleri bir huzursuzluk yanlış anlaşılma varsa oradan buraya bağırmak ayıp. Bu bağırmayı kim yaparsa yapsın bizim gruptan da yapılırsa müdahale ediyorum. Bağırmak ayıp şurada 3 metre yürüyün bir çay için dışarıda anlaşılmayan bir konuyu çözün. Bağırarak ne yapacaksın? Meclis'in çalışmalarını bu tip basit işlerle oyalamak yakışmıyor" şeklinde konuştu.

ADAN'DAN DEVLET BAHÇELİ AÇIKLAMASI

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, başkanlık ettiği TBMM Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da konuştu. Adan, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın milletler büyük evlatlarıyla soluk alır dediğini belirterek, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Türkiye yüz yılının ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Dürüst politikanın tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe yürümüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu politikanın çıkar dehlizlerinde mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir" dedi.

"DAİMA EMRİNDE VE YANINDA OLACAĞIZ"

Adan şöyle konuştu:

"Tonyukuklardan Nizam-ı Mülklere uzanan bir devlet aklının Gazi Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancakları liderimizin hayat macerası Çukurova'nın bereketli ve sıcak topraklarında başlayıp Ankara'ya taşınan buradan memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasının her bir karışına uzanan bir Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarında Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısıdır. Yesevi'den Hacı Bektaşlar'a ulaşan bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi Suriye'de yetim Türkmen çocukları yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli büyük Türk ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılamayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücerred ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu, milli şuur ve şiar şekillendiren pusula istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm. Hepinize saygılarımı sunalım."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır