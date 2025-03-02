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  4. TBMM, bu hafta Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni ele alacak

TBMM, bu hafta Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni ele alacak

02.03.2025 17:55
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TBMM Genel Kurulu, bu hafta Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

TBMM, bu hafta Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni ele alacak

Teklife göre Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştırmak için kuruyan Meclis araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile bazı dernek ve vakıfların yöneticilerini dinleyecek. Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve Ankara Gelincik Merkezi yetkilileri sunum yapacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunu bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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