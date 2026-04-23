TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel oturum düzenlendi.
"ÇÖZÜMÜN ADRESİ, MİLLİ İRADENİN MERKEZİ MECLİS'TİR"
Oturumun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:
- Meclisimizin değeri kriz anlarında belirginleşti. Çözümün adresi, milli iradenin merkezi burasıdır. Meclis, milletin hayrına olanı savunma yeridir, memleketin en büyük dinleme kurumudur. Egemenlik ve meşruiyetin tek temsilcisi millettir. Güçlü cumhuriyet güçlü meclis ile yaşatılır.
'YENİ ANAYASA' MESAJI
- Yeni anayasa şart. Siyaset kurumu karşıtlıkların kördüğüm olduğu yer olamaz.
- Uluslararası kurumlar çöktü. Dünya siyaseti büyük bir kırılma evresine.
- Okulların emniyeti insanlığın hassasiyetidir.
