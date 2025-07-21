TBMM'de Altan Öymen'e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı!

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Şişli’de özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. 93 yaşındaki Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Öymen maalesef hayatını kaybetti.

ÖYMEN'E VEDA

Öymen için TBMM'de anma töreni düzenlendi. Öymen'in cenaze törenine birçok siyasi isim katıldı.

KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılanlar arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nu CHP lideri Özgür Özel karşıladı.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü.

Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk öğretmenlerinden olan babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, tek parti döneminde milletvekilliği yaptı.

Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, ilk dergisini iki kardeşiyle birlikte 10 yaşındayken çıkardığını anlattı.

Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı. Bir yandan çalışırken bir yandan okudu.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı.1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde de bulundu.

1950 yılında CHP'ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı.1977'de CHP'den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

1999 genel seçimlerinde CHP'nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti. Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay'da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel Başkanlık dönemi 15 ay sürdü. Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, iki çocuk babasıydı.