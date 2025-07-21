HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

TBMM'de Altan Öymen'e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı!

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetmişti. CHP'nin 6. genel başkanı Öymen'e TBMM'de anma töreni düzenlendi. Törene birçok siyasi isim katılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

TBMM'de Altan Öymen'e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı!
Doğukan Akbayır

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Şişli’de özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. 93 yaşındaki Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Öymen maalesef hayatını kaybetti.

TBMM de Altan Öymen e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı! 1

ÖYMEN'E VEDA

Öymen için TBMM'de anma töreni düzenlendi. Öymen'in cenaze törenine birçok siyasi isim katıldı.

TBMM de Altan Öymen e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı! 2

KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılanlar arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nu CHP lideri Özgür Özel karşıladı.

TBMM de Altan Öymen e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı! 3

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü.

Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk öğretmenlerinden olan babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, tek parti döneminde milletvekilliği yaptı.

Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, ilk dergisini iki kardeşiyle birlikte 10 yaşındayken çıkardığını anlattı.

Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı. Bir yandan çalışırken bir yandan okudu.

TBMM de Altan Öymen e veda... Törende Kılıçdaroğlu ve Özel detayı! 4

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı.1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde de bulundu.

1950 yılında CHP'ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı.1977'de CHP'den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

1999 genel seçimlerinde CHP'nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti. Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay'da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel Başkanlık dönemi 15 ay sürdü. Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, iki çocuk babasıydı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşak’taki orman yangını kontrol altındaUşak’taki orman yangını kontrol altında
Dikkat: Caretta carettalar ısırabilir!Dikkat: Caretta carettalar ısırabilir!

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP Altan Öymen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.