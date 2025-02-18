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  4. TBMM'de sürpriz Devlet Bahçeli manifestosu dikkat çekti; MHP grup toplantısı üç haftadır yapılmıyor

TBMM'de sürpriz Devlet Bahçeli manifestosu dikkat çekti; MHP grup toplantısı üç haftadır yapılmıyor

18.02.2025 16:17
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Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, başkanlık ettiği TBMM Genel Kurulu’nda Bahçeli hakkında dikkat çeken bir manifesto okudu.

TBMM'de sürpriz Devlet Bahçeli manifestosu dikkat çekti; MHP grup toplantısı üç haftadır yapılmıyor

MHP grup toplantısı üç haftadır yapılmıyor. Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı operasyonu geçirdiği açıklanmıştı. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, bugün Mecliste Devlet Bahçeli hakkında bir manifesto okudu.

İŞTE TBMM'DE OKUNAN DEVLET BAHÇELİ MANİFESTOSU

Adan, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın milletler büyük evlatlarıyla soluk alır dediğini belirterek, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye’nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Türkiye yüz yılının ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Dürüst politikanın tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe yürümüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu politikanın çıkar dehlizlerinde mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir" dedi.

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"BAHÇELİ'NİN GELECEK VİZYONU, MİLLİ ŞUUR VE ŞİAR ŞEKİLLENDİREN PUSULA İSTİKAMETİMİZİ BELİRLEYEN HARİTADIR"

Adan şöyle devam etti:

"Tonyukuklardan Nizam-ı Mülklere uzanan bir devlet aklının Gazi Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal’e uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancakları liderimizin hayat macerası Çukurova’nın bereketli ve sıcak topraklarında başlayıp Ankara’ya taşınan buradan memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasının her bir karışına uzanan bir Türkmen şahlanışıdır. Asya’nın bozkırlarında Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısıdır. Yesevi’den Hacı Bektaşlar’a ulaşan bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi Suriye’de yetim Türkmen çocukları yıllar sonra Karabağ’a kavuşan beli büyük Türk ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılamayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücerred ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu, milli şuur ve şiar şekillendiren pusula istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm. Hepinize saygılarımı sunalım."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Celal Adan Devlet Bahçeli MHP
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