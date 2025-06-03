TBMM'de dikkat çeken diyalog! Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: "Çok hareketlisiniz maşallah"

TBMM'de başkanlık seçimlerinde dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e geldi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E: "ÇOK HAREKETLİSİNİZ MAŞALLAH"

Özel ve Bahçeli arasındaki diyalog dikkat çekti. Bahçeli, Özel'e yönelik "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi.

Bu sözler üzerine Özel, "Sağolun" yanıtını verdi.

Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e gelen Devlet Bahçeli ile kuliste tokalaştı



Özel "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" diyen Bahçeli’ye "Sağolun" karşılığını verdipic.twitter.com/7Izueg3wAC — Mynet (@mynet) June 3, 2025