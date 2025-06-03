TBMM'de dikkat çeken diyalog! Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: "Çok hareketlisiniz maşallah"

TBMM'de başkanlık seçimlerinde dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e geldi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.
Özel ve Bahçeli arasındaki diyalog dikkat çekti. Bahçeli, Özel'e yönelik "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi.
Bu sözler üzerine Özel, "Sağolun" yanıtını verdi.
Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e gelen Devlet Bahçeli ile kuliste tokalaştı— Mynet (@mynet) June 3, 2025
Özel "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" diyen Bahçeli’ye "Sağolun" karşılığını verdipic.twitter.com/7Izueg3wAC
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