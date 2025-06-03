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TBMM'de dikkat çeken diyalog! Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: "Çok hareketlisiniz maşallah"

TBMM'deki seçimlerde dikkat çeken bir an gündem oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tokalaştı. İki lider arasında geçen diyalog dikkat çekti. Bahçeli, Özel'e "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi.

TBMM'de dikkat çeken diyalog! Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: "Çok hareketlisiniz maşallah"
Recep Demircan

TBMM'de başkanlık seçimlerinde dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e geldi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

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BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E: "ÇOK HAREKETLİSİNİZ MAŞALLAH"

Özel ve Bahçeli arasındaki diyalog dikkat çekti. Bahçeli, Özel'e yönelik "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi.

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Bu sözler üzerine Özel, "Sağolun" yanıtını verdi.

03 Haziran 2025
03 Haziran 2025

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Devlet Bahçeli Özgür Özel CHP MHP tbmm
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