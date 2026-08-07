TBMM'de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde salona giriş kısmında kalabalıktan dolayı gerginlik çıktı.

KAPILAR AÇILMADI

Komisyon toplantısının Halkla İlişkiler Binası 1. Kat'taki 3 No'lu Komisyon Toplantı Salonu'nda yapılması planlanırken, toplantı saati öncesinde salonun kapıları açılmadı. Toplantı takip etmek için gelen kabalık salonun kapısının önünde beklemeye başladı. Bekleyişin uzaması üzerine İYİ Partili vekiller tepki gösterdi. Zaman zaman İYİ Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında kimi zaman gerginlik yaşandı.

EZİLME TEHLİKESİ YAŞADILAR

Kapı komisyonun başlama saatine yakın bir zamanda açıldı. Kapıların açılmasıyla birlikte büyük bir izdiham yaşanırken, bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

OTURMA DÜZENİ TARTIŞMASI

Salona girişin ardından bu kez oturma düzeni tartışma konusu oldu. DEM Parti milletvekilleri için ayrılan sıralarda İYİ Parti milletvekillerinin oturması nedeniyle kısa süreli bir karışıklık yaşandı.