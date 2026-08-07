HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

TBMM'de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler

TBMM Adalet Komisyonu'nda "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri öncesinde salonun kapılarının geç açılması nedeniyle yaşanan izdihamda bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. Salonun kapasitesinin yetersiz olması ise başka bir tartışma başlattı.

TBMM'de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler
Recep Demircan

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde salona giriş kısmında kalabalıktan dolayı gerginlik çıktı.

TBMM de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler 1

KAPILAR AÇILMADI

Komisyon toplantısının Halkla İlişkiler Binası 1. Kat'taki 3 No'lu Komisyon Toplantı Salonu'nda yapılması planlanırken, toplantı saati öncesinde salonun kapıları açılmadı. Toplantı takip etmek için gelen kabalık salonun kapısının önünde beklemeye başladı. Bekleyişin uzaması üzerine İYİ Partili vekiller tepki gösterdi. Zaman zaman İYİ Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında kimi zaman gerginlik yaşandı.

TBMM de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler 2

EZİLME TEHLİKESİ YAŞADILAR

Kapı komisyonun başlama saatine yakın bir zamanda açıldı. Kapıların açılmasıyla birlikte büyük bir izdiham yaşanırken, bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

TBMM de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler 3

OTURMA DÜZENİ TARTIŞMASI

Salona girişin ardından bu kez oturma düzeni tartışma konusu oldu. DEM Parti milletvekilleri için ayrılan sıralarda İYİ Parti milletvekillerinin oturması nedeniyle kısa süreli bir karışıklık yaşandı.

TBMM de gerginlik ve izdiham! Ezilme tehlikesi geçirdiler 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çay bahçesinde yanına gelen sincabı çekirdekle beslediÇay bahçesinde yanına gelen sincabı çekirdekle besledi
İzmir'de sünger deposunda yangınİzmir'de sünger deposunda yangın

Anahtar Kelimeler:
tbmm Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.