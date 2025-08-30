HABER

TBMM'de 'vekil yakını' krizi! Gün yapanlar, paket yapıp götürenler... Akıl alır gibi değil

TBMM'nin lokantasında bir 'vekil yakını' krizi yaşanıyor. TBMM'ye ait lokantadaki yemeklerin ucuz olması, eski ve yeni milletvekillerinin yakınlarının TBMM'ye akın etmesine yol açtı. Gelen bilgilere göre, milletvekili yakınları TBMM'de dilediğince yemiş, içmiş ve hatta yetmemiş paket yapıp evine götürmüş. Bunlarla birlikte Meclis lokantasında 'gün' bile yapıldığı söyleniyor...

Doğukan Akbayır

Gazeteci Mahmut Aydın ve Tarık Işık'ın Nefes'te yer alan haberine göre, TBMM'de son dönemde önemli bir kriz var. 'Vekil yakını' krizi adı verilen bu krizde milletvekili yakınları, kafe ve restoranlardaki yeme içme fiyatlarının pahalılığı yüzünden Meclis lokantasına dadandı. Yakınlar, Meclis'e 15-20 kişilik gruplar halinde gelerek gönüllerince yemek yiyor, paket yaptırıp eve bile götürüyor...

'VEKİL KRİZİ' GÜNDEMDE

Aydın ve Işık'ın haberindeki detaylar şu şekilde:

"Meclis’te milletvekillerinin de yemek yediği lokanta, fiyatlarının ucuzluğu nedeni ile zaman zaman gündeme gelir. Ancak şimdiye kadar duymadığınızı düşündüğümüz bir konuyu ve o konu kaynaklı bir krizi anlatacağız. TBMM yerleşkesinin içindeki ve dışındaki Meclis’e ait sosyal tesislerde vekil yakınlarının beraberlerinde getirdikleri misafirlerin sayısındaki artış krize dönüştü.

15-20 KİŞİLİK GRUPLARLA GELİYORLAR

Sadece mevcut milletvekillerini düşünmeyin; geçmiş dönemlerde vekillik yapanlar ve yakınları da tesisleri kullanabiliyor. Dışarıda lokantaya veya bir kafeye gitmek yerine bazı vekil yakınları çözümü maaile, hatta arkadaşlarıyla birlikte sosyal tesisleri mesken tutmakta bulmuş. 15-20 kişilik gruplar halinde gün yapacak kadar işi ilerletenler varmış.

PES DOĞRUSU: PAKET YAPIP GÖTÜRMÜŞLER...

Bitmedi; cümbür cemaat yedikleri yetmemiş gibi, ızgaralardan, böreklerden, tatlılardan paket yaptırıp götürenler de varmış. Bu durum çalışanları çileden çıkarsa bile “kaşının üzerinde gözün var” demek ne mümkün. Dile kolay, “milletvekili yakını”.

SUİSTİMALE ÇÖZÜM ARANIYOR

Tesislerin suistimal edildiği düşünen Meclis yönetimini konuya çözüm arıyor, kontenjan sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor."

