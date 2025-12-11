TBMM'deki taciz iddiasına göz yumulmadı! Mecliste protestoyla beraber gerginlik çıktı

TBMM'deki taciz iddiası tepki çekti. İddiada Mecliste çalışan stajyer öğrencilerin yıllardır taciz edildiği öne sürülüyordu. Olayla ilgili aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli görevden uzaklaştırıldı.

ÖĞRENCİNİN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025'te şikayet dilekçesi verildi.

20 KASIM'DA HAREKETE GEÇİLDİ

Vakit kaybetmeksizin 20 Kasım 2025'te konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

MECLİSTE PROTESTO GERGİNLİĞİ

Bugün ise TBMM'deki kadın milletvekilleri ve STK'lar olayı protesto etti. Meclisinin önünde basın açıklaması yapılmaya çalışılırken emniyet güçleri araya girdi. Kadınlar polis barikatını aşıp basın açıklamasına başladı.