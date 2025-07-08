HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Toplantıda, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının yanı sıra çalışma takvimi belirlendi.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız." dedi.

"ORTAK BİR SORUMLULUK" VURGUSU

Kasapoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, engelli konusunun devlet ve millet için ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Toplumu ayakta tutan en güçlü yapı taşlarından birinin dezavantajlı bireylere gösterilen ilgi ve dezavantajlı bireyler için ortaya konulan hayat şartları olduğunu söyleyen Kasapoğlu, toplumun kapsayıcılığı açısından engellilerin karşılaştığı zorlukların önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı 1

Komisyonun, milletin ve Meclis'in ortak vicdanını temsil edeceğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir bilinç hareketi olacak bu komisyon ve bu bilincin geliştirilmesi, güçlendirilmesi hepimiz için önemli bir hedef olacak. Farklılığı pekiştirmek, mevcut duyarlılığı büyütmek, yaymak ve kökleştirmek. Tabii ki her şey yasal düzenlemeyle olmuyor, bir genelgeyle gerçekleşemeyebiliyor, bir afişle derinleşemeyebiliyor. Bilinç, çok katmanlı bir gayretin sonucu çok uzun ve güçlü bir yürüyüşü gerektiriyor. Bu nedenle bu bilinci büyütecek kültür politikalarında, eğitim sisteminde adımlar atmamız gerekecek. Dijital içerikler, çocuk yayınları, gençlik dizileri bu bilincin kalıcı olması noktasında bize katkı sağlayacak."

"KÜLTÜREL HAYATTAN DİJİTAL DÖNÜŞÜME, KAMUSAL HİZMETLERDEN İSTİHDAMA..."

Komisyon çalışmalarını siyaset üstü bir anlayışla yürüteceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra komisyon üyeleri, engellilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, önerilerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, üyelerden Meclis tatile girdiğinde, kendi illerinde bu konuda bireysel çalışma yapmalarını istedi.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı30 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklamaŞanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
komisyon engelli tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Portekizliler yazdı! 'Artık Beşiktaş'a çok yakın'...

Portekizliler yazdı! 'Artık Beşiktaş'a çok yakın'...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Uzmanlardan kritik sıcaklık uyarısı! "45 dereceye kadar ulaşabilir"

Uzmanlardan kritik sıcaklık uyarısı! "45 dereceye kadar ulaşabilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.