HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı

Bingöl, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, seçim bölgesi Siirt'e yapılan yatırımları anımsattı.

Siirt-Kurtalan arasındaki demir yolu ihalesinin de gerçekleştiğini aktaran Gül, demir yolunu Habur Sınır Kapısı'na kadar götürmeyi hedeflediklerini, projenin bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu topraklarının işgal edildiğini, bu karanlık süreçte yapılan Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş temellerinin atıldığını vurguladı.

Kongrede alınan kararların önemine dikkati çeken Aydın, alınan kararlarla Türk milletinin kendi kaderini belirlemeye muktedir olduğunu, manda ve himayenin reddedildiğini anlattı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, toplumda bir af beklentisinin olduğunu dile getirerek, ehliyeti elinden alınan şoförleri de kapsayan bir düzenleme yapılmasını istedi.

Sarıgül, "Cezaevlerinde bir saat beklemek bile son derece zor. Gelin parlamento çalışmaları bitmeden kader mahkumlarını sevindirelim. Toplumsal barış, kardeşlik, hukuku için gelin bu affı hep beraber çıkalım." dedi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin yayaya çarptıOtomobilin yayaya çarptı
İznik’te orman yangınıİznik’te orman yangını

Anahtar Kelimeler:
Tekin Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Bu oyuncak bir ölüm tuzağı!

Bu oyuncak bir ölüm tuzağı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.