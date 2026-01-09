HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. "Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Soylu, "Her biri birbirinden kıymetli ama aynı zamanda seçmesi de zordu. 2025 yılı bize, Gazze ile ilgili bölümünde dünyanın karşı karşıya kaldığı çaresizliği de ifade ediyor." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 1

"Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğrafını oylayan Soylu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini tercih etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 2

Soylu, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafıyla Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Soylu, AA'nın fotoğraflarla bir yılın özetini verdiğini söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 3

2025 yılının dünyada zor bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Soylu, yılın kareleri arasında dünyadaki bu zorlukları hatırlatan fotoğrafların yanı sıra dünyadaki farklılıkları ortaya koyan fotoğrafların da yer aldığını vurguladı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 4

Soylu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"HER BİRİ BİRBİRİNDEN KIYMETLİ AMA AYNI ZAMANDA SEÇMESİ DE ZORDU"

"Bize 365 günü yaşatan Anadolu Ajansına, dünyayı bir kadraja sığdıran Anadolu Ajansına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Arkadaşlarımız çok güzel enstantaneler yakalamışlar. Her biri birbirinden kıymetli ama aynı zamanda seçmesi de zordu. 2025 yılı bize, Gazze ile ilgili bölümünde dünyanın karşı karşıya kaldığı çaresizliği de ifade ediyor. Biz burada sıcak bir yerdeyiz ama onlar bunu çok uzak bir hayal olarak değerlendiriyorlar. Sistematik bir açlıkla terbiye hali söz konusu. Bunda kendini dünyada kral olarak ilan edenlerin de payı çoktur. Gazze, insanlık onurunu yerle bir etti, Venezuela'da yaşananlar da devlet onurunu yerle bir etti. Arada ne kaldı bilmiyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen CAT indirimi başladı!Beklenen CAT indirimi başladı!
Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonuBinadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Anadolu Ajansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.