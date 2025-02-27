TBMM Kartalkaya Komisyonu: "Ortada bir sıkıntı, bir hata, bir ihmal olduğu açık"

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı. Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün otelde incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok öncülüğünde milletvekilleri ve bilirkişi heyeti otelin katlarında inceleme yaptı. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Altınok, kurumsal sorumluluk tespiti ve bu gibi olayların bir daha yaşanmaması üzerine çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"NASIL ÖNLEMLER ALINDIĞI ARAŞTIRILACAK"

İncelemelerin devam edeceğini aktaran AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Kartalkaya’da meydana gelen yangını araştırıyoruz. Sorumlu kurumların tespiti ve bundan sonra Türkiye’de buna benzer acı olayların meydana gelmemesi için neler yapılması gerektiğini inceliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan bir araştırma komisyonu olarak bugün bölgedeyiz. Komisyonumuzda her siyasi partiden arkadaşlarımız yer almakta. Bu acı olayın yaşandığı bölgeye geldik, otellerde ve çevrede incelemelerde bulunduk. Konuyla ilgili teknik bilgisi olan uzmanlardan ve akademisyenlerden detaylı bilgi aldık. Malumunuz, yaklaşık 3 haftadır bu konuda çalışıyoruz. Daha önceki süreçte ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı dinledik. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığı’nı ve diğer ilgili kurumları dinleyeceğiz. Sürecin ilerleyen aşamalarında, burada görev almış üniversite hocalarımızı da çağırıp dinleyeceğiz. Ayrıca, turizm bölgelerinde yaşanan iyi örnekleri inceleyecek, bu tür yangınların yaşanmadığı bölgelerde nasıl önlemler alındığını araştıracağız" dedi.

"KİMLERİN İHMALİ VEYA KUSURU VAR, BUNLARI ARAŞTIRACAĞIZ"

Bir daha böyle olayların yaşanmaması üzerine çalışmalarını yürüteceklerini ifade eden Komisyon Başkanı Milletvekili Altınok, "78 insanımız canını kaybetti. Milletimizin yüreği yandı. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için neler yapabiliriz, kimlerin ihmali veya kusuru var, bunları araştıracağız. Meclis araştırması boyutuyla sorumlulukları tespit edeceğiz. Sonucunda da hazırlayacağımız raporla, bir daha böyle durumların yaşanmaması için çalışma yapacağız. hem meclisin hem de yürütmenin üzerine düşen görevleri belirteceğiz. Eğer yasal düzenlemeler gerekiyorsa, meclise sunacağız. Yürütme organının alması gereken tedbirler varsa, bunları da ileteceğiz" dedi.

"BURADA HER ŞEY EKSİKSİZ OLSAYDI, 78 İNSANIMIZI KAYBETMEZDİK"

Yangınla ilgili ihmalin açık olduğunu ve konuyla ilgili kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen Altınok, "Özellikle uzmanlarımızdan yangının başladığı yer, yayılma şekli ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiler aldık. Ancak şu aşamada detaylı açıklama yapmak doğru olmaz. Burada her şey eksiksiz olsaydı, 78 insanımızı kaybetmezdik. Ortada bir sıkıntı, bir hata, bir ihmal olduğu açık. Böyle hiç kimsenin sorumluluk almadan kenara çekilmesi söz konusu değil. Herkesin bu olayın vebalini taşıması ve gereken sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda kendi adli soruşturmasını yürütüyor. Bizim araştırma komisyonu olarak görevimiz, olayın meydana gelmesinde kurumların sorumluluğunu tespit etmek ve benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri belirlemek. Meclisin düzenleyebileceği yasalar varsa bunları sunacağız. Eksiklikler varsa, bunların giderilmesi için tavsiyelerde bulunacağız. Henüz raporumuz tamamlanmadı, 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir yerde hiçbir kurum, hiçbir kimse ‘ben sorumsuz değilim’ diyemez. Herkesin kendi üzerine bu olayın vebalini yüklemesi lazım. ‘Ben sorumsuzum, başka kurum daha sorumlu’ diyerek bu işin içinden çıkma şansımız yoktur" şeklinde konuştu.

Dün komisyonda çıkan tartışmaya ilişkin konuşan Milletvekili Altınok, "Bizim yazılı davetimiz standart bir araştırma komisyonunun kullandığı resmi yazıdır. İlgili bakanlıklara ve kurumlara, en az genel müdür veya başkan seviyesinde bilgi verebilecek yetkililerin görevlendirilmesini talep ettik. Kurum kimi uygun görürse onu gönderir. Kim olursa olsun, eğer komisyon olarak faydalanabileceğimiz bilgileri varsa çağırırız. Hiçbir kişi veya kurumu dışlamayız. Hukuki gereklilik çerçevesinde çağırdığımız kişiler komisyona gelmek zorundadır. Burada siyasi hesaplarla hareket edemeyiz. Hem milletimize hem de hayatını kaybeden 78 vatandaşımızın ailelerine karşı sorumluyuz. O yüzden bu konuyu siyasi tartışmalara çekmeden, tamamen objektif ve adaletli bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Küçük hesaplarla değil, bundan sonra benzer acıların yaşanmaması için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır