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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Ordu’da

Ordu’da düzenlenen toplantı ile Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üreticiye etkileri ele alındı.Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, 2025 Nisan ayında Türkiye genelinde etkili olan zirai don olaylarının tarımsal üretime etkilerini değerlendirmek için düzenledikleri toplantının 3’üncüsünü Ordu’da gerçekleştirdi.Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Tür

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Ordu’da

Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Türkiye’de şubat, mart ve nisan ayında beklenmedik boyutta ve şiddette ülkenin yüzde 60’ını 70’ını dolaylı, yüzde 40’ını ise doğrudan sert bir şekilde etkileyen zirai donun etkilerini sahada gözlemleyerek araştırmak için yollarda olduklarını belirtti.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Korkmaz, Malatya’dan başlayıp Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Karaman bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, iki hafta öncede Bolu, Düzce ve Adapazarı bölgesinde ziyaretlerinin olduğunu dile getirerek, bugün Ordu ve Giresun programlarının olduğunu, yarın ise Tokat ve Amasya’ya kadar uzanan bir saha ziyaretleri yapacaklarını kaydetti. Korkmaz, bu ziyaretlerde sektör temsilcilerini dinleme ve sahada gözlemleme yaparak notlar aldıklarını ifade etti.

EKİPLERİN SAHADAKİ ÇALIŞMALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tarım teşkilatlarının zirai donun yaşandığı ilk andan itibaren sahaya indiklerine dikkat çeken Korkmaz, üreticinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, kendilerinin TBMM olarak yaşanan bu sorunu gözlemleyerek, elde ettikleri sonuçları da rapor ederek daha sonra bu raporu hem TBMM Meclis Başkanına, hem de bakanlığa sunacaklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, komisyona sunum yaptı. Toplantıya Vali Muammer Erol, Ordu milletvekilleri, fındık sektör temsilcileri katıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu tarım zirai don
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