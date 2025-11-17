HABER

TCDD'den büyük işçi alımı hamlesi: 780 yeni personel istihdam edilecek

TCDD, demiryolu ağını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir işçi alımı başlattı. Alımlar, kura ve sözlü sınav yöntemleriyle yapılacak olup, farklı pozisyonlarda istihdam sağlanacak.

TCDD'den büyük işçi alımı hamlesi: 780 yeni personel istihdam edilecek
Cansu Akalp

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, ülke genelindeki çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 780 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte büyük bir işçi alımı kampanyası başlattı. Kurum, ülke genelindeki çeşitli işyerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere toplamda 780 işçi alacak. Alımlar, hem noter huzurunda çekilecek kura yöntemiyle hem de sözlü sınavlarla gerçekleştirilecek. Bu alım, demiryolu sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Alım yapılacak pozisyonlar oldukça çeşitli. Noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek pozisyonlar arasında vinç operatörü, demir yolu hattı işçisi, raylı sistemler sinyalizasyon işçisi, makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi bulunuyor. Bu pozisyonlar, demiryolu altyapısının ve operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahip.

Sözlü sınavla alınacak işçiler ise demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi olarak görev yapacak. Bu pozisyonlar, demiryolu hatlarının inşası, bakımı ve onarımı ile trenlerin güvenli ve verimli bir şekilde sevk ve idaresi için büyük önem taşıyor.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar, 21 Kasım tarihine kadar İŞKUR'un internet sitesi olan 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresinden ilgili kadrolara ulaşabilecek ve başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuru şartları, pozisyonlara göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle adayların, başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatlice incelemeleri ve gerekli niteliklere sahip olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Konya özelinde de TCDD'nin personel alımı yapacağı belirtildi. Konya ve ilçelerinde çeşitli pozisyonlarda toplam 21 personel alınacak. Bu alım, Konya ve çevresinde yaşayan ve demiryolu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Konya'daki alımlar da İŞKUR üzerinden takip edilebilecek.

TCDD'nin bu büyük işçi alımı, hem demiryolu sektörüne yeni bir soluk getirecek hem de istihdama önemli bir katkı sağlayacak. Demiryolu ağının genişletilmesi ve modernizasyonu çalışmaları devam ederken, yeni personelin katılımıyla hizmet kalitesinin daha da artması bekleniyor.

TCDD'nin 780 işçi alımı, demiryolu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Başvuruların İŞKUR üzerinden 21 Kasım'a kadar yapılabileceği unutulmamalı. Bu alım, hem TCDD'nin operasyonel gücünü artıracak hem de ülke genelinde istihdama önemli bir katkı sağlayacak.

