Tefecilik operasyonunda 5 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda 3 ilde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ihbar ve müşteki beyanları sonrası tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında başlatılan projeli/planlı soruşturma kapsamında; Muğla, Antalya ve Batman illerinde 5 şüpheli şahıs tespit edildi.
Üç çilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli Ortaca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ortaca adliyesine sevk edildi. 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

(İHA)

mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.