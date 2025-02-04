HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tehdit İsrailli bakandan: Ateşkesten çok rahatsız! "Netanyahu'yu deviririz" deyip gözdağı verdi

Tehdit İsrailli bakandan: Ateşkesten çok rahatsız! "Netanyahu'yu deviririz" deyip gözdağı verdi

04.02.2025 18:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'de ateşkes sağlandı ancak sular durulmak bilmiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler arttı. Öyle ki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi durumunda Netanyahu hükümetinin devrileceği tehdidi geldi. Bu arada İsrail, Gazze'de ateşkesin ardından Batı Şeria'da gözaltı ve baskınlarını artırarak sürdürüyor.

Tehdit İsrailli bakandan: Ateşkesten çok rahatsız! "Netanyahu'yu deviririz" deyip gözdağı verdi

Gazze'de Hamas ile ateşkes sağlanması İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u son derece rahatsız etti. Ateşkesin ilerlemesini istemeyen Strock, Netanyahu'ya gözdağı vererek krizi derinleştirdi.

'ATEŞKES' RAHATSIZLIĞI

Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan Strock, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Strock, üyesi olduğu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşmasına geçilmesine karşı olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİ DEVİRİRİZ"

İsrail Başbakanına uyarıda bulunan Strock, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karar vermesi halinde parti olarak koalisyon hükümetini devireceklerini söyledi.

thumbs_b_c_ceb9604fa5162f5608b5f09405a838e2

DAHA ÖNCE DE MALİYE BAKANI TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına geçmesi halinde Netanyahu hükümetini devirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese karşı çıkarak Netanyahu liderliğindeki koalisyondan çekilmişti.

Mevcut dağılımda Smotrich'in koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin sallantıya gireceği yorumu yapılıyor.

AA-20250203-36939799-36939777-ISRAILIN_BOMBALADIGI_GAZZE_SERIDININ_KUZEYINDEKI_BOLGELERDEN_GERIYE_ENKAZ_KALDI

İSRAİL, ATEŞKESTEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 380 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 15 gün önce Cenin kentiyle başlayarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, Cenin Mülteci Kampı ile Tubas ve Tulkerim kentlerinde gözaltı ve baskınlarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinlilere yönelik "sistematik tutuklama politikası"nın uygulandığı belirtilen açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de sistematik suç ve vahşetin arttığı vurgulandı.

"Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlandığı 19 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 380 Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanında çok sayıda kişi sorgulandı." ifadesine yer verilen açıklamada, bu sayının gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve serbest bırakılanları kapsadığı aktarıldı.

AA-20250202-36935954-36935946-ISRAIL_ISGAL_ALTINDAKI_BATI_SERIADAKI_BASKINLARINI_GENISLETIYOR

NE OLMUŞTU?

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail güçleri ayrıca baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle bölge halkının canına ve malına zarar veriyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Çalışma saatleri kısalıyor, bu sektörlerde çalışanlar dikkat!

Çalışma saatleri kısalıyor, bu sektörlerde çalışanlar dikkat!

Son dakika haberi: Ege Denizi'ndeki depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! İzmir, Muğla, Milas ve Bodrum'da da hissedildi

Son dakika haberi: Ege Denizi'ndeki depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! İzmir, Muğla, Milas ve Bodrum'da da hissedildi

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

DEM Parti duyurdu: Öcalan tarihi çağrı yapacak

DEM Parti duyurdu: Öcalan tarihi çağrı yapacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.