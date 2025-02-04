Tehdit İsrailli bakandan: Ateşkesten çok rahatsız! "Netanyahu'yu deviririz" deyip gözdağı verdi

Gazze'de Hamas ile ateşkes sağlanması İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u son derece rahatsız etti. Ateşkesin ilerlemesini istemeyen Strock, Netanyahu'ya gözdağı vererek krizi derinleştirdi.

'ATEŞKES' RAHATSIZLIĞI

Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan Strock, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Strock, üyesi olduğu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşmasına geçilmesine karşı olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİ DEVİRİRİZ"

İsrail Başbakanına uyarıda bulunan Strock, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karar vermesi halinde parti olarak koalisyon hükümetini devireceklerini söyledi.

DAHA ÖNCE DE MALİYE BAKANI TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına geçmesi halinde Netanyahu hükümetini devirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese karşı çıkarak Netanyahu liderliğindeki koalisyondan çekilmişti.

Mevcut dağılımda Smotrich'in koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin sallantıya gireceği yorumu yapılıyor.

İSRAİL, ATEŞKESTEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 380 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 15 gün önce Cenin kentiyle başlayarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, Cenin Mülteci Kampı ile Tubas ve Tulkerim kentlerinde gözaltı ve baskınlarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinlilere yönelik "sistematik tutuklama politikası"nın uygulandığı belirtilen açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de sistematik suç ve vahşetin arttığı vurgulandı.

"Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlandığı 19 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 380 Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanında çok sayıda kişi sorgulandı." ifadesine yer verilen açıklamada, bu sayının gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve serbest bırakılanları kapsadığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail güçleri ayrıca baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle bölge halkının canına ve malına zarar veriyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır