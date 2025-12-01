Tehlikeli kovalamaca araç kamerasında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre bir korsan taksi ile iki ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. İlçenin en yoğun bölgelerinden birinde gerçekleşen olay, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde araçların cadde boyunca hızla ilerlediği ve zaman zaman riskli manevralar yaptığı görülüyor. Yaşanan kovalamaca hem sürücüleri hem de çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, taksiciler, korsan taksilere karşı tedbirlerin artırılmasını istedi.

