Tehlikeli kovalamaca araç kamerasında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre bir korsan taksi ile iki ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Tehlikeli kovalamaca araç kamerasında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre bir korsan taksi ile iki ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. İlçenin en yoğun bölgelerinden birinde gerçekleşen olay, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tehlikeli kovalamaca araç kamerasında 1

Görüntülerde araçların cadde boyunca hızla ilerlediği ve zaman zaman riskli manevralar yaptığı görülüyor. Yaşanan kovalamaca hem sürücüleri hem de çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, taksiciler, korsan taksilere karşı tedbirlerin artırılmasını istedi.

Tehlikeli kovalamaca araç kamerasında 2


Kaynak: İHA

Tekirdağ
