Tehlikeli yük taşıyan sürücüye, ceza yağdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karayolunda tehlikeli nakliyat işi yapan sürücü İnegöl girişinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu.

Sürücüye, "yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" suçundan 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı. Yük ise kontrollü şekilde indirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır