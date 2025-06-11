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Tek cümle etti, Apple’a yaklaşık 75 milyar dolar kaybettirdi!

Apple 2025 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC25) sırasında iOS 26, macOS 26 (macOS Tahoe), WatchOS 26 ve iPadOS 26 gibi yazılım sürümlerini tanıttı. Ancak WWDC25'te şirketin Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi tarafından yapılan bir açıklama, Apple’a milyarlarca dolar kaybettirdi. Bir habere göre 'tek cümlelik' kayıp, yaklaşık 75 milyar dolar...

Tek cümle etti, Apple’a yaklaşık 75 milyar dolar kaybettirdi!
Enes Çırtlık

Apple iOS 26'nın tanıtıldığı Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC25) etkinliğinde yeni yazılım sürümlerini ve bu sürümlerin özelliklerini duyurdu. iOS 26'nın yeni Liquid Glass tasarımının öne çıktığı etkinlikte çeşitli yapay zeka temelli özelliklerden de bahsedildi. En çok merak edilen konulardan biri de yeni yazılım sürümlerinin ve bunların özelliklerinin nasıl bir etki yaratacağıydı.

APPLE HİSSELERİ DÜŞTÜ

Business Insider’ın haberine göre, iOS 26 gibi sürümlerin tanıtıldığı açılış sunumunun yaklaşık olarak 6. dakikasında Apple hisseleri ani bir şekilde %2,5'in üzerinde değer kaybederek yaklaşık 206 dolardan 201 doların altına düştü. Bir rapora göre, bu düşüş dakikaları içinde şirketin piyasa değerinden yaklaşık 75 milyar doları sildi.

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Bu ani düşüş, Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi’nin, Genmoji ve akıllı yanıtlar gibi kısa süre önce tanıtılan Apple Intelligence özelliklerini özetledikten sonra Siri’nin geleceğine değindiği anlara denk geldi.

Federighi o anlarda şunları söyledi:

“Siri’yi daha kişisel hale getirecek özellikleri sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların yüksek kalite standartlarımıza ulaşması zaman aldı ve önümüzdeki yıl bununla ilgili daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Bu açıklama, birçok kişi tarafından Siri için planlanan büyük bir yapay zekâ yeniliğinin hâlâ tam olarak hazır olmadığı yönünde bir itiraf olarak yorumlandı. Bunun da yatırımcıların anlık olumsuz tepkisini tetiklemiş olabileceği düşünülüyor.

GELİŞTİRİLMİŞ SİRİ NEDEN ERTELENDİ?

Öte yandan WWDC'de, Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi ve Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, The Wall Street Journal'dan Joanna Stern ile yaptıkları bir röportajda Siri hakkındaki erteleme kararı hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı.

Apple daha önce geliştirilmiş yeni Siri'nin kullanıcının kişisel bağlamı hakkında farkındalığa ve uygulamalarda kullanıcı için eylemde bulunma yeteneğine sahip olacağını söylemişti. Fakat Craig Federighi, söz konusu röportajda istenilen kaliteye ulaşılamadığını söyledi. Buna göre Apple yeni Siri'nin güvenilir olmasını istiyordu ancak düşünülen sürede güvenilirlik sağlanamadı.

Siri

Joswiak ise müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediklerini söyleyerek, “Ancak kalite standardımıza uymayan, kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz bir hata oranına sahip bir şeyi sunmak daha büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Bu yüzden en iyi karar olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Yine olsa yine aynı kararı verirdim.” diye konuştu.

Craig Federighi, Apple'ın tüm kaynaklarına rağmen bunu neden başaramadığını da açıkladı. Federighi, “Cihazlardaki yetenekleri güvenilir bir şekilde otomatikleştirmek söz konusu olduğunda, şu anda kimse bunu gerçekten iyi yapmıyor. Biz ilk olmak istedik. Bunu en iyi şekilde yapmak istedik. Çok umut verici erken sonuçlar ve çalışan ilk sürümler olsa da, ekip bunun bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir şekilde çalışmadığını hissetmeye başladı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Apple, WWDC 2024’ün ilk duyurusunda, daha sohbet odaklı bir Siri’nin gelecek yıl iPhone’a geleceğini açıklamış ve bu özelliklerin 2025 baharında piyasaya sürüleceğine işaret etmişti. Bu yıl mart ayında çıkan haberlere göre ise Apple daha kişiselleştirilmiş Siri özelliklerinin lansmanını ertelemişti. Daha sonra bir Apple sözcüsü bu bilgiyi doğrulayarak bazı özelliklerin daha fazla geliştirme ihtiyacı nedeniyle “önümüzdeki yıl” sunulacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka iOS Siri Dünya Geliştiriciler Konferansı
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