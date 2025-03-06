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  4. Tek katlı evde yangın çıktı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tek katlı evde yangın çıktı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

06.03.2025 09:06
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Bursa’da tek katlı ahşap evde çıkan yangında 68 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybetti.

Tek katlı evde yangın çıktı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi
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