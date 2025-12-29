TEK Kış Fest üçüncü haftasında coşkuyla devam etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 13 Aralık'ta başlayan ve 11 Ocak'a kadar devam edecek olan TEK Kış Fest, üçüncü haftasında Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Festival için kurulan alanlar, yeni yıl süslemeleri, fotoğraf çekim noktaları ve çeşitli etkinliklerle hafta sonu boyunca yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 27 Aralık Cumartesi günü Süleymanpaşa Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda, 28 Aralık Pazar günü ise Muratlı Bülent Ecevit Parkı'nda ve yeniden Süleymanpaşa Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda sahne aldı. Çerkezköy'de planlanan konser ise olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Festival alanlarında çocuklara yönelik atölye çalışmaları yoğun ilgi görürken, gün boyu süren müzik yayınları, sıcak ikramlar ve pamuk şeker dağıtımı etkinliklere kış atmosferi kattı. Yılbaşı temalı hediyelik eşyaların yanı sıra kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar da vatandaşlardan ilgi gördü.

Öte yandan, TEK Kış Fest kapsamında düzenlenen ve yerel esnafın desteklenmesini amaçlayan "Alışveriş Günleri" uygulaması, Süleymanpaşa'da vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunmaya devam ediyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır