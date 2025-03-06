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  4. Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

06.03.2025 10:32
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06.03.2025 10:32
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İstanbul'da 25 Şubat'ın ilk saatlerinde Fatih'teki bir tekel bayiine silahlı saldırı düzenlenmişti. Ekipler yüzlerce saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin evlerini tespit etti. Yapılan aramada ele geçirilen telefonda saldırı öncesi Whatsapp konuşmalarına rastlandı. Saldırganların istediği fiyat ve dükkan tarifi yazışmalarda yer aldı.

Fatih’te Tekel bayiinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, baskın yapılan evde bulduğu telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Aynı telefonda saldırının planlandığı Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen 3 tabanca bulundu. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISTANBUL---HARAC-CETESININ-WHATSAPP-KONU_597044_176711

SABAHA KARŞI SALDIRI

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol sokakta 25 Şubat Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayii önüne otomobille gelen saldırganlar iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

ISTANBUL---HARAC-CETESININ-WHATSAPP-KONU_597045_176711

KAMERALAR İNCELENDİ! EVLERİNE KADAR BULUNDU

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5’i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

ISTANBUL---HARAC-CETESININ-WHATSAPP-KONU_597049_176711

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada bulduğu cep telefonunda ise saldırıyla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri bulundu. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

ISTANBUL---HARAC-CETESININ-WHATSAPP-KONU_597046_176711

"3-4 TANE ATSANIZ YETER"

Polis telefonda yaptığı incelemede Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter' yazdığı belirlendi. Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak 'Bizim her şeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın' denilerek cevap verildiği belirlendi.

ISTANBUL---HARAC-CETESININ-WHATSAPP-KONU_597047_176711

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

ISTANBUL---HARAC-CETESININ-WHATSAPP-KONU_597048_176711
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Fatih saldırı
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