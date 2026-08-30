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Tekeri yerinden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeyken tekeri çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekeri yerinden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni-Gaziantep Karayolunun Kurugöl Mevkiinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan H.K. (22) idaresindeki otomobilin sol arka tekeri yerinden çıkarak fırladı. Tekerin çıkmasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar attı.
Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan T.K. (47), M.A.K. (19), D.K. (19) ve M.K. (49) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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