Tekirdağ 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 1 Aralık 2025 Pazartesi hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 13°C'ye kadar yükselecek. Gün içerisinde sıcaklık 3°C ile 13°C arasında değişecek. Hava bulutlu olacak ve yağmur ihtimali yüksek. 2 Aralık'ta hava çok bulutlu, 5 Aralık'ta ise güneş görülecek. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak öneriliyor.

Ufuk Dağ

Tekirdağ'da 1 Aralık 2025 Pazartesi hava durumu, muhtemel sağanak yağışlar ile birlikte 13°C'ye kadar yükselecek. Gün içerisinde sıcaklıklar 3°C ile 13°C arasında değişecek. Bu, bölgedeki hava koşullarının değişken olacağını gösteriyor. Hava çok bulutlu olacak. Yağış ihtimali oldukça yüksek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Aralık Salı günü hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 5°C ile 13°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Bu gün sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü, yağmur geçişleri ve 8°C ile 15°C arasındaki sıcaklıklar öngörülüyor. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 13°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde olmalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım ve alerji hastalarının tedbirli davranması gerekir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesinin azaldığı zamanlarda hız azaltılmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Aralık ayı Tekirdağ'da genellikle soğuk ve bulutlu geçer. Gündüz ortalama sıcaklıkları 8°C civarındadır. Yağışlı gün sayısı yüksektir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Olasi yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

