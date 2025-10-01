HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ’da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla birlikte geçecek.

Tekirdağ 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık yaklaşık 21°C olacak. Gündüz hava sıcaklığı 21°C’yi bulacak. Gece ise sıcaklık 14°C’ye düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 16 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %58 civarında olacaktır.

2 Ekim Perşembe günü hava durumu yine 21°C civarında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava, bu şekilde devam edecek. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü zaman zaman yağmur öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da beklenmektedir. Sıcaklığın 18°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da düşünülmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınıza almayı unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı planlarınızı esnek tutmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl'de kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildiBingöl'de kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi
Ordu’da trafik kazası: 3 yaralıOrdu’da trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.