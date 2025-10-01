Tekirdağ 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık yaklaşık 21°C olacak. Gündüz hava sıcaklığı 21°C’yi bulacak. Gece ise sıcaklık 14°C’ye düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 16 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %58 civarında olacaktır.

2 Ekim Perşembe günü hava durumu yine 21°C civarında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava, bu şekilde devam edecek. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü zaman zaman yağmur öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da beklenmektedir. Sıcaklığın 18°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da düşünülmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınıza almayı unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı planlarınızı esnek tutmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.