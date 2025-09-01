HABER

Tekirdağ 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 1 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20°C civarına düşecek. Bu sıcaklık, bölgenin tipik eylül havasına uygundur. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 29°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 3 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 29°C civarında kalacak. 4 Eylül Perşembe günü yine 29°C olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü ise sıcaklığın 28°C civarında olması düşünülüyor. Hafta sonu 6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığı 27°C, 7 Eylül Pazar günü ise 28°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek de faydalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken, hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak sağlığınızı korur. Böylece yazın tadını çıkarabilirsiniz.

