Tekirdağ 02 Aralık Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ’da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sabah 6.8°C ile başlayacak, gün içinde sıcaklık 12°C’ye yükselebilecek. Akşam sıcaklık 7°C’ye düşecek, nem oranı ise %85 civarında kalacak. Rüzgar hızı 2.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle yağmurlu günlerde hazırlanmak ve uygun giyinmek önem tasıyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlama açısından faydalı olacaktır.

Melih Kadir Yılmaz

Tekirdağ'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 6.8°C olarak başlayacak. Hava az bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 12°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye düşecek. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati 17:43'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında çok fazla değişiklik beklenmiyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıkların 12°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 4 ve 5 Aralık Perşembe ve Cuma günlerinde yağmur riski bulunuyor. Bu günlerde sıcaklıkların 13°C ile 15°C arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Hazırlıklı olmak büyük bir avantaj sağlar. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak sağlık açısından önemlidir. Sahilde vakit geçireceklerin dalgalanmalara dikkat etmesi önerilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları yapmanıza yardımcı olur.

