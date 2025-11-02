Tekirdağ 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Kasım 2025 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık en yüksek 20°C, en düşük ise 12°C. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 18:05.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günleri yağmur ve çisenti ihtimali var. Sıcaklık 19°C ile 18°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü hava yine çok bulutlu. Sıcaklık 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyaların uçmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumak için bu önemlidir. Hava koşullarına göre plan yapmak da gereklidir. Yağmurlu günlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bu sağlığınız açısından önemlidir.