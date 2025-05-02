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Tekirdağ 02 Mayıs Cuma hava durumu! Bugün Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 02 Mayıs Cuma hava durumu açıklandı. Bugün Tekirdağ'da hava durumu yağmurlu geçecek.

Tekirdağ 02 Mayıs Cuma hava durumu! Bugün Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Tekirdağ'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığın 19°C, gece ise 11°C civarında olması bekleniyor. Yağışların orta kuvvette gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava durumu yine yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü ise gündüz 18°C, gece 12°C civarında bulutlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek önem taşımaktadır. Evde kalanların pencere ve kapıların su sızdırmaz olduğundan emin olması, iç mekanların kuru kalmasına yardımcı olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, hem konforu hem de güvenliği artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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