Tekirdağ 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 21°C civarlarında bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. 5 Ağustos Salı günü ise 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Ağustos ayı boyunca Tekirdağ'da ortalama sıcaklıklar 24.9°C ile 29.6°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı genellikle 13 mm civarında olacak. Nem oranı ise %60 civarındadır. Güneşli saatlerin sayısı ortalama 11.5 saat olarak kaydediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su tüketimi artırılmalıdır. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Mümkünse sabah veya akşam serin saatlerde aktiviteler planlanmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için perdeleri kapalı tutmak ve vantilatör veya klima kullanmak faydalıdır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek için önemlidir.