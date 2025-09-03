Tekirdağ 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %69 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 4 Eylül Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında kalacak. 5 Eylül Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. 6 Eylül Cumartesi günü hava güneşli, sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüzleri sıcaklıklar 28-29°C arasında, geceleri ise 19-21°C arasında olacak. Nem oranı %60-70 civarında kalacak. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek.

Bu hava koşullarında güneşe maruz kaldığınızda güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hafif olsa da, açık alanlarda etkisi artabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.