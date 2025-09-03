HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Tekirdağ 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Tekirdağ'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %69 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 4 Eylül Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında kalacak. 5 Eylül Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. 6 Eylül Cumartesi günü hava güneşli, sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüzleri sıcaklıklar 28-29°C arasında, geceleri ise 19-21°C arasında olacak. Nem oranı %60-70 civarında kalacak. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek.

Bu hava koşullarında güneşe maruz kaldığınızda güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hafif olsa da, açık alanlarda etkisi artabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'
ABD mahkemesi: "Google'ın Chrome'u satmasına gerek yok"ABD mahkemesi: "Google'ın Chrome'u satmasına gerek yok"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

iPhone kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor!

iPhone kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.