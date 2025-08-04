Tekirdağ 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında, gece ise 22°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızının saatte 22-29 km arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %58-83 arasında değişecek. Bulutluluk oranı ise %77 civarında olacak. Deniz suyu sıcaklığı 26°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü sıcaklık 32°C civarında olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 31°C civarında öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %46-83 arasında değişecek. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle, denize girmeyi planlayanların dalga yüksekliğine dikkat etmeleri önerilir. Güvenli bölgelerde yüzmek önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.