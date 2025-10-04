Tekirdağ 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %94. Rüzgar hızı ise 8.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı ise 18:45 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında olacak. 6 Ekim Pazartesi günü bulutların artması bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında seyredecek. 7 Ekim Salı günü sağanak yağışlar olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekseniz, yanınıza uygun yağmurluk veya şemsiye almanız iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceğini dikkate almalısınız. Kat kat giyinmek, gerektiğinde ek giysi eklemek vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olmalı ve rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız.

Hava koşullarındaki değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncellemek, olumsuz sürprizlerle karşılaşma riskinizi azaltır.