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Tekirdağ 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Tekirdağ 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Tekirdağ'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30-32°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı 18-22 km/sa olacak. Nem oranı %46-56 seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 26-31°C arasında olacak. Hava açık kalacak. Gün boyunca yağış ihtimali düşük. Yaklaşık %3 civarında.

6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı 27 km/sa olacak. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Hava koşulları az bulutlu olacak.

7 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı 24 km/sa olacak. Nem oranı %65 seviyelerinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak güneşin zararlı etkilerinden korunabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurarak, açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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