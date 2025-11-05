HABER

Tekirdağ 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'daki hava durumu 5 Kasım 2025 Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti ile değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 13°C ile 17°C arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü parçalı bulutlu hava ile sıcaklık 14°C olacak. Cuma günü ise 15°C ile güneşli bir gün geçireceksiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

Tekirdağ'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 13°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 25 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47'dir. Gün batımı ise 18:01 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe günü, 6 Kasım 2025, Tekirdağ'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 22 km/saat civarında bekleniyor.

Cuma günü, 7 Kasım 2025, hava durumu biraz daha güneşli geçecek. Sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranı %72 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 12 km/saat seviyesinde kalacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle nemden korunmak için hafif, nefes alabilir giysiler tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak rahatlık sağlayacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

