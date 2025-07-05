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Tekirdağ 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık olacak.

Tekirdağ 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık olacak. Parlak güneş ışığı altında, en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı %46 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü, en yüksek 31°C ve en düşük 20°C sıcaklıklarla güneşli bir hava bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü, en yüksek 30°C ve en düşük 21°C sıcaklıklarla açık hava koşulları sürecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı güneş etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korumak açısından da önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek dehidrasyonu engeller. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlamak, serin ortamlarda vakit geçirmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda serinlik arayanların gölgelik alanları tercih etmeleri faydalıdır. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınmak, vücudu dinlendirmek de olası sağlık sorunlarını engelleyebilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları, gerektiğinde yardım almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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