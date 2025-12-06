Tekirdağ 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklık gündüz 14°C ile 15°C arasında değişecektir. Gece ise sıcaklık 10°C civarında bitecektir. Nem oranı %84 seviyelerinde yer alacaktır. Rüzgar hızı 14 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:44'tür.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmemektedir. 7 Aralık Pazar günü hafif sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklık 10°C ile 15°C arasında olacaktır. 8 Aralık Pazartesi günü, bulutların arasından ara ara güneş görünecektir. Sıcaklık 4°C ile 10°C arasında olacak. 9 Aralık Salı günü çok bulutlu hava beklenmektedir. Sıcaklık yine 4°C ile 10°C arasında seyredecektir. 10 Aralık Çarşamba günü, artan bulutlarla sıcaklık 5°C ile 12°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları serin ve değişken olacaktır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde uygun giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.