HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sağanak yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14-15°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %84 seviyesinde tahmin ediliyor. 7 Aralık'ta hafif yağışlar devam edecek. 8-10 Aralık tarihlerinde sıcaklık 4-12°C arasında değişecek. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak ve uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre tedbir almak, olumsuz etkileri azaltacaktır.

Tekirdağ 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Tekirdağ'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklık gündüz 14°C ile 15°C arasında değişecektir. Gece ise sıcaklık 10°C civarında bitecektir. Nem oranı %84 seviyelerinde yer alacaktır. Rüzgar hızı 14 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:44'tür.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmemektedir. 7 Aralık Pazar günü hafif sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklık 10°C ile 15°C arasında olacaktır. 8 Aralık Pazartesi günü, bulutların arasından ara ara güneş görünecektir. Sıcaklık 4°C ile 10°C arasında olacak. 9 Aralık Salı günü çok bulutlu hava beklenmektedir. Sıcaklık yine 4°C ile 10°C arasında seyredecektir. 10 Aralık Çarşamba günü, artan bulutlarla sıcaklık 5°C ile 12°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları serin ve değişken olacaktır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde uygun giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.