Tekirdağ 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olarak bekleniyor.

Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olarak bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %83 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 5.2 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati ise 18:41 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 7 Ekim Salı günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında değişecek. 8 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik önlemleri gündeme getiriyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Soğuk algınlıklarına karşı sıcak tutacak giysiler giyilmelidir. Rüzgar hızının artması açık alanlarda güvenliği tehdit edebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir.

Hava koşullarının değişkenliği trafik güvenliğini de etkileyebilir. Yağmurlu ve rüzgarlı günlerde araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekiyor. Takip mesafesini artırmak hayati önem taşır. Buna dikkat ederek sürmek güvenliği artırır. Bu önlemler kişisel güvenliği sağlamak için gereklidir. Ayrıca çevrenizdeki insanların güvenliğini de temin eder.

