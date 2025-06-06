Tekirdağ 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 16°C civarında tahmin edilmektedir. Yağışların orta kuvvette veya yoğun sağanak şeklinde olması beklenmektedir.

7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının 17°C civarında olması öngörülmektedir. Yağmurlu hava koşulları devam edecektir. 8 Haziran Pazar günü de benzer hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacaktır.

9 Haziran Pazartesi günü hava açık olacaktır. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 17°C civarında tahmin edilmektedir. 10 Haziran Salı günü de benzer bir hava durumu beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde uygun yağmurluk veya şemsiye gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Yoğun yağışların olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.