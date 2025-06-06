HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 06 Haziran Cuma hava durumu açık ve yağmurlu olacak.

Tekirdağ 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Tekirdağ'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 16°C civarında tahmin edilmektedir. Yağışların orta kuvvette veya yoğun sağanak şeklinde olması beklenmektedir.

7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının 17°C civarında olması öngörülmektedir. Yağmurlu hava koşulları devam edecektir. 8 Haziran Pazar günü de benzer hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacaktır.

9 Haziran Pazartesi günü hava açık olacaktır. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 17°C civarında tahmin edilmektedir. 10 Haziran Salı günü de benzer bir hava durumu beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde uygun yağmurluk veya şemsiye gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Yoğun yağışların olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da cadde ve sokaklar boş kaldıElazığ’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Bayburt’ta görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramı kutlandıBayburt’ta görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramı kutlandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Ünlü oyuncu estetik yaptırırken felç kaldı

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Ünlü oyuncu estetik yaptırırken felç kaldı

Cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı! Hepsi yakalandı

Cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı! Hepsi yakalandı

Cezaevinden "İlk defa" diyerek paylaştı: "Bu ülke asıl bayramı kutlayacak"

Cezaevinden "İlk defa" diyerek paylaştı: "Bu ülke asıl bayramı kutlayacak"

İzmir'de kahreden kaza: Kardeşinin düğününe gidiyordu, eşiyle birlikte hayatını kaybetti!

İzmir'de kahreden kaza: Kardeşinin düğününe gidiyordu, eşiyle birlikte hayatını kaybetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.