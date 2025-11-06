HABER

Tekirdağ 06 Kasım Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

6 Kasım 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık gündüzleri 14°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %74 seviyesinde ve rüzgar hızı 18.7 km/sa olarak tahmin ediliyor. Ardından 7 ve 8 Kasım günlerinde hava açık ve güneşli geçecek, sıcaklık 15°C ile 17°C arasında kalacak. Dışarıda kalanların serin havaya karşı uygun giysiler giymesi önem arz ediyor. İşte detaylar...

6 Kasım 2025 Perşembe günü, Tekirdağ'ın hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Yer yer hafif sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 14°C ile 17°C arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarında kalacak. Nem oranı %74 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 18.7 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı ise 17:57'dir.

Gelecek günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 7 Kasım Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 16°C ile 17°C arasında değişecek. 8 Kasım Cumartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık bu günlerde 15°C ile 16°C arasında kalacak. 9 Kasım Pazar günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları serin ve hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmelisiniz. Sıcak tutan giysiler tercih etmek sağlığınıza katkı sağlar. Rüzgarın hızı 18.7 km/sa'ye kadar çıkabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

