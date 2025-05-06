Tekirdağ 06 Mayıs Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 25°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C civarında kalacaktır. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı için tipik değerleridir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 14°C civarında olacaktır. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 14°C olacak. 9 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 14°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 10 Mayıs Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışların yoğun olduğu dönemlerde trafikte dikkatli olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlem olarak pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmek önemlidir. Bahçelerde suyun birikmesini önlemek için drenaj sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu tür önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.