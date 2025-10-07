HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 07 Ekim Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Ekim 2025 Salı günü, hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacaktır.

Tekirdağ 07 Ekim Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Tekirdağ'da 7 Ekim 2025 Salı günü, hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacaktır. Sıcaklık 10°C ile 16°C arasında değişecektir. Nem oranı %84 civarındadır. Rüzgar hızı ise 12.8 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Gün doğumu saati 07:11 olarak hesaplanmıştır. Gün batımı saati ise 18:40'tır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. 8 Ekim Çarşamba günü, hava kısmen güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında seyredecektir. 9 Ekim Perşembe günü, geç saatlerde sağanak yağışların görülmesi tahmin edilmiştir. O gün sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacaktır. 10 Ekim Cuma günü ise güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında olacak ve nem oranı %82 seviyelerinde kalacaktır.

Bu dönemde, 7 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışların etkili olacağı düşünülmektedir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Sıcaklıkların 10°C ile 20°C arasında değişmesi nedeniyle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutacaktır. Nem oranı yüksek olduğu günlerde, cilt tahrişlerini önlemek için nemlendirici kremler kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont veya yağmurluk tercih edilmelidir. Bu, rüzgarın etkisiyle şemsiyenin ters dönmesini engelleyecektir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"
Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldıSerdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.