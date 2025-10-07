Tekirdağ 07 Ekim Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Ekim 2025 Salı günü, hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacaktır. Sıcaklık 10°C ile 16°C arasında değişecektir. Nem oranı %84 civarındadır. Rüzgar hızı ise 12.8 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Gün doğumu saati 07:11 olarak hesaplanmıştır. Gün batımı saati ise 18:40'tır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. 8 Ekim Çarşamba günü, hava kısmen güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında seyredecektir. 9 Ekim Perşembe günü, geç saatlerde sağanak yağışların görülmesi tahmin edilmiştir. O gün sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacaktır. 10 Ekim Cuma günü ise güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında olacak ve nem oranı %82 seviyelerinde kalacaktır.

Bu dönemde, 7 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışların etkili olacağı düşünülmektedir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Sıcaklıkların 10°C ile 20°C arasında değişmesi nedeniyle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutacaktır. Nem oranı yüksek olduğu günlerde, cilt tahrişlerini önlemek için nemlendirici kremler kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont veya yağmurluk tercih edilmelidir. Bu, rüzgarın etkisiyle şemsiyenin ters dönmesini engelleyecektir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.